Депутатов обеспокоил отток средств ТФОМС Саратовской области в другие регионы

В Саратовской областной Думе состоялось рабочее совещание комитета по социальной политике, посвященное вопросам межтерриториальных расчетов в системе обязательного медицинского страхования Саратовской области.

Зампред Думы Роман Грибов (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что в настоящее время большое количество пациентов получает помощь за пределами региона по профилям, которые полноценно представлены в организациях Саратовской области.

«Нередко речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи – то есть о направлениях, где у региона есть и квалифицированные специалисты, и необходимое оборудование, и действующие лицензии. В результате финансовые средства, предназначенные для поддержки местной системы здравоохранения, уходят в другие территориальные фонды», – заметил Грибов.

Он добавил, что если помощь может быть оказана на месте, в Саратовской области, важно обеспечить ее получение именно здесь.

По информации директора ТФОМС Сергея Заречнева, в бюджете фонда на 2026 год заложено 1,6 млрд рублей на оплату медицинской помощи саратовским пациентам в других субъектах Россия. При этом за оказание в Саратовской области услуг пациентам из других регионов в ТФОМС поступит свыше 500 млн рублей.

«Ожидается, что до конца года на межтерриториальных расчетах благодаря сокращению оттока пациентов удастся сэкономить 150 млн рублей, которые будут направлены на финансирование областных организаций здравоохранения. В свою очередь поступления за граждан из других регионов могут увеличиться на 60 млн рублей», – доложил Заречнев.

Региональный минздрав за 8 месяцев 2026 года зарегистрировал 2108 случаев оказания плановой помощи в других субъектах по направлениям от медицинских организаций Саратовской области. По словам первого заместителя министра здравоохранения Елены Степченковой, основными причинами выезда жителей области в другие регионы являются длительность ожидания лечения, а также территориальная близость.

«Нужно больше рассказывать о наших прекрасных врачах. Они есть не только в Саратове, но и в Балаково, Энгельсе, в других городах. Тогда люди будут стремиться пройти лечение у них, а не в других регионах. Важно, чтобы деньги оставались в Саратовской области и работали на развитие нашей сферы здравоохранения, а жители получали качественную медпомощь», – сказал Грибов.

Он призвал проверить каждый случай направления врачами пациентов в клиники других регионов, а также отметил необходимость наладить межведомственное взаимодействие между ТФОМС и министерством здравоохранения области. Вопрос останется на контроле депутатов Саратовской областной Думы.