Депутаты Саратовской областной Думы направили межфракционный запрос АО «СарАэро-Инвест» – организации, обеспечивающей работу аэропортового комплекса «Гагарин».

Компании предлагается раскрыть информацию об условиях отбора служб такси, допущенных к предоставлению услуг на территории воздушной гавани.

С решением о подготовке такого обращения выступил исполняющий полномочия Председателя регионального парламента Роман Грибов. Документ подписали представители всех фракций областной Думы.

Компанию просят разъяснить, какие организации, индивидуальные предприниматели («агрегаторы») в настоящее время оказывают услуги перевозки на территории аэропорта и на каком основании. Запрашиваются данные о том, проводились ли конкурсные процедуры для служб такси и принимались ли меры по защите конкуренции при доступе перевозчиков к специализированным площадкам, а также о порядке получения права на работу таксистов в аэропорту.

Ранее был принят областной закон, установивший административные штрафы за навязывание услуг такси на территории саратовского аэропорта вне специально оборудованных для этого мест. Запрашиваемые данные позволят депутатам проанализировать эффективность и прозрачность организации перевозки пассажиров и багажа.