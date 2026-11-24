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Получение лицензии стало подтверждением компетенций вуза в области инженерии, строительства и реставрационных технологий.

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова получил лицензию на осуществление деятельности по разработке проектной документации и техническому надзору за работами по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия для современного использования. Лицензия также распространяется на работы по ремонту и приспособлению объекта, если они не включают реставрацию элементов, имеющих историко-культурную ценность (номер лицензии ЕРУЛ — Л040-00103-00/08156978, приказ № 2180 от 18.11.2026).

Документ подтверждает право вуза выполнять полный комплекс работ по проектированию решений капитального ремонта объектов культурного наследия с соблюдением требований Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Университет может разрабатывать проекты по сохранению, ремонту и приспособлению памятников истории и культуры, а также осуществлять технический надзор за проведением таких работ подрядными организациями.

Получение лицензии стало результатом системной работы научно-педагогического коллектива и подтверждением компетенций вуза в области инженерии, строительства и реставрационных технологий.

«Получение лицензии создаёт условия для интеграции образовательного процесса и реальной проектной практики. Студенты института смогут участвовать в разработке документации для объектов культурного наследия под руководством опытных наставников. Это соответствует стратегии университета по подготовке инженеров нового поколения, владеющих как классическими методами, так и цифровыми инструментами проектирования», — отметил ректор университета Дмитрий Соловьев.

Получение лицензии способствует дальнейшему развитию проектного бюро университета и позволяет готовить проектную документацию для объектов культурного наследия.

В настоящее время в университете имеются 5 объектов культурного наследия.

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