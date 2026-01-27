Облдума предостерегла от непринятия мер по контролю за очисткой кровель от снега и наледи

В Саратовской областной Думе 27 января состоялось рабочее совещание по организации уборки снега.

В связи с обильными осадками было решено увеличить ресурсы для очистки дорог, особенно на подъездах к социальным объектам и остановкам общественного транспорта.

В ходе совещания прозвучали следующие цифры: с начала зимнего сезона в регионе уже вывезено 650 кубометров снега и заготовлено 15 тыс. тонн противогололедных материалов. Проведена очистка более 3 тыс. крыш, 700 из которых относятся к старому жилому фонду и находятся на особом контроле.

Комитет муниципального контроля сообщил об увеличении штрафов за непринятие мер по уборке территорий и кровель.

Для должностных лиц размер взыскания теперь составляет 5–7 тыс. рублей, для юридических лиц — 10–15 тыс. рублей.

Прокуратура подчеркнула, что ответственность за безопасность лежит как на собственниках, так и на муниципалитетах.

Ольга Сергеева