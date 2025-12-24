Облдума вручила Почётные грамоты саратовцам

Сегодня, 24 декабря, проходит внеочередное заседание Саратовской областной Думы.

Председатель Алексей Антонов вручил жителям региона Почетные грамоты заксобрания.

За высокие показатели в воспитании и образовании награждена заведующая детским садом № 64 Заводского района Саратова Дарья Герасимова.

Наградами за социально значимую деятельность отмечены сотрудница Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области Елена Веретенникова и доцент кафедры компьютерной алгебры и теории чисел СГУ имени Н.Г. Чернышевского Елена Сецинская.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской облдумы.

Ольга Сергеева