20 тонн корма для рыб не пропустили в Саратовскую область из Казахстана

В пункте пропуска «Озинки» на границе с Казахстантом была остановлена попытка ввезти в Россию из Киргизии 19,4 тонн рыбного корма.

Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

При досмотре выяснилось, что дата производства в товарной маркировке не совпадает с данными в ветеринарном сертификате. Данное нарушение требований ЕАЭС привело к тому, что груз был возвращён отправителю.

Ранее на этом же участке границы уже пресекали незаконный ввоз более трёх тонн орехов макадамия.

Ольга Сергеева