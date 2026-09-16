Облизбирком Саратовской области принял бюллетени для выборов в Госдуму

Избирательная комиссия Саратовской области приняла отпечатанные типографией бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва.

Передача проходила в присутствии секретаря облизбиркома Сергея Седова, а также членов комиссии с правом решающего голоса Рината Каримова и Ольги Кузнецовой. Перед приемкой были уничтожены излишки бюллетеней и матрицы, с помощью которых они печатались.

Всего отпечатано 3 656 600 бюллетеней: по 1 828 300 — по федеральному и одномандатным избирательным округам. Все бюллетени переданы в окружные избирательные комиссии в соответствии с установленным графиком.

Ольга Сергеева