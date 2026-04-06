Обмеление: Саратовское правительство намерено ограничить сброс воды в Волге весной и летом

Губернатор Саратовской области просит Росводресурсы ограничить сброс воды в Волге.

Роман Бусаргин обратился к руководителю Федерального агентства водных ресурсов Дмитрию Кириллову с официальной просьбой ограничить сброс воды в Волге в весенне-летний период. Вопрос находится под особым контролем региональных властей.

Как подчеркнул глава региона, стратегическое значение регулирования сброса обусловлено его прямым влиянием на экологическую обстановку и работу оросительных систем в аграрном секторе. Область неоднократно направляла аналогичные запросы в федеральное ведомство и рассчитывает на конструктивное решение текущей инициативы.

Министерству природных ресурсов и экологии региона поручено обеспечить непрерывный мониторинг уровня воды. Все изменения будут оперативно доводиться до сведения профильных структур.

Повод для беспокойства властей не случаен. Летом 2024 года Волга в районе Саратова пережила беспрецедентное обмеление: глубина упала до полутора метров там, где обычно превышала четыре метра. Гидрологи не фиксировали таких показателей с конца 1930-х годов.

В предыдущие годы температура воды в Саратовском водохранилище в летний период достигала +26 градусов (у Сызрани) и +22 градусов (у Самары), что существенно выше климатической нормы. Такое нагревание вкупе с падением уровня воды создает риски для экосистемы и водоснабжения.

Ожидается, что ограничение сброса позволит избежать повторения критической ситуации и сохранит баланс водных ресурсов в регионе.

Ольга Сергеева