Реставрировать бывший авиатехникум в Саратове будет фирма из Москвы

Бывший авиатехникум в Саратове восстановит столичный предприниматель.

Ремонтом исторического здания бывшего авиационного техникума на пересечении улиц Советской и Горького займётся московская бизнесвумен Галина Санникова. Она признана победителем аукциона, который прошёл на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит до 25 декабря за 279 миллионов рублей воссоздать исторический облик строения и адаптировать его под современные нужды. Проект реализуют при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, который несколько лет назад высказался о возвращении здания в строй и помог привлечь средства.

Здание построено в 1903–1905 годах как Мариинская женская гимназия. В советское время здесь располагался авиационный техникум (позже — колледж). После закрытия в 2013 году объект пустовал и разрушался, долго находился в ведении арбитражного суда, а в 2022-м перешёл на баланс города. Строение признано региональным объектом культурного наследия.

