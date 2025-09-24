Обновление Парка Победы в Саратове продолжится

Губернатор Роман Бусаргин рассказал о дальнейших планах по развитию Парка Победы в областном центре.

— Благоустройство будет продолжено, потому что Парк Победы — это сакральное место для всей Саратовской области не только горожан, но и жителей всего региона. Отмечу, что в этом году мы впервые увеличили территорию на 5 гектаров. Развитие продолжится. Сейчас мы его обсуждаем с мэром Саратова и архитектурным сообществом, — высказался глава региона в ходе прямой линии с населением.

Напомним, обновление парка на Соколовой горе началось в прошлом году в рамках подготовки к 80-летию Победы. За счёт региональных средств создана экотропа, заменена плитка перед Вечным огнем, переложена брусчатка, отремонтирована основная подъездная дорога, парковочная зона и тротуарная часть, обновлен монумент «Журавли», установлен памятник Бранденбургской Мадонне Марии Филипповне Лиманской. Кроме того, в рамках озеленения территории высажено 5,5 тысячи различных видов деревьев, кустарников и цветов.

Наталья Мерайеф