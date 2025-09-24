Детскую поликлинику в микрорайоне Звезда достроят в этом году

В микрорайоне Звезда Саратова строится детская поликлиника на 150 посещений в смену.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, она строится возле крупной и большой поликлиники, которая была построена при поддержке Вячеслава Володина. Срок окончания строительства — конец 2025 года.

— Обслуживать детская поликлиника будет около 2500 детей, за одну смену смогут принять порядка 150 человек. Здесь организуют работу 3 педиатрических участков, а также невролога, офтальмолога, оториноларинголога, травматолога, хирурга, кардиолога. Кроме того, оборудуют кабинеты для ЛФК, физиотерапии. Все необходимые специалисты уже набраны, — уточнил глава региона во время прямой линии с населением 24 сентября.

Наталья Мерайеф