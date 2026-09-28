Обновлённый музей имени легендарной разведчицы Вшивцевой открыл двери

В Духовницком краеведческом музее имени Анастасии Вшивцевой завершено комплексное техническое переоснащение в рамках нацпроекта «Семья».

Музей, основанный в 1978 году и носящий имя легендарной разведчицы и заслуженного учителя РСФСР, получил современное оборудование: интерактивные столы, мультимедийные зоны, короткофокусные проекторы, витрины с точечным освещением и тканевые инсталляции. Оцифровка фондов позволила выставлять уникальные документы — письма фронтовиков и документы самой Вшивцевой — без риска повреждения оригиналов.

Директор музея Олеся Шапорева отметила, что обновление дало возможность представить ранее скрытую этнографическую коллекцию, включая редкий женский свадебный костюм XIX века, и создать инсталляции «Стена старообрядческого храма» и «Изба». Первый заместитель министра культуры Елена Познякова подчеркнула, что переоснащение сохранило культурное наследие и дало новый импульс туристической и просветительской деятельности в районе. В 2025 году музей посетили более 3 тысяч человек, при нём действуют отделение «Движения Первых» и патриотический клуб «Истоки».

Ольга Сергеева