Президентская академия в Саратове приглашает на День открытых дверей

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24 октября 2026 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС пройдет День открытых дверей.

Это возможность узнать всё о ведущем вузе страны: погрузиться в атмосферу Президентской академии и по-настоящему почувствовать, каково это — быть студентом одного из самых авторитетных учебных заведений России!

Если вы выбираете, кем стать и куда поступать, — это событие именно для вас. Ждем вас и ваших родителей: вместе будет проще разобраться в возможностях и сделать уверенный шаг к своей профессии.

На мероприятии вы узнаете:

о направлениях подготовки и специальностях;

о специфике учебного процесса и студенческой жизни;

о внеучебной деятельности студентов;

о стажировках и карьерных перспективах выпускников.

В этот день вас ждёт живое общение с преподавателями и студентами: сможете задать любые вопросы, услышать истории из первых уст и понять, насколько вам подходит атмосфера нашего Института.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Ждём всех 24 октября в 11:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Аткарская) и надеемся, что в этот день вы найдёте для себя много интересного и полезного!

Приёмная комиссия ПИУ РАНХиГС на связи: