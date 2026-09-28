Президентская академия в Саратове приглашает на День открытых дверей

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24 октября 2026 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС пройдет День открытых дверей.
Это возможность узнать всё о ведущем вузе страны: погрузиться в атмосферу Президентской академии и по-настоящему почувствовать, каково это — быть студентом одного из самых авторитетных учебных заведений России!
Если вы выбираете, кем стать и куда поступать, — это событие именно для вас. Ждем вас и ваших родителей: вместе будет проще разобраться в возможностях и сделать уверенный шаг к своей профессии.
На мероприятии вы узнаете:
- о направлениях подготовки и специальностях;
- о специфике учебного процесса и студенческой жизни;
- о внеучебной деятельности студентов;
- о стажировках и карьерных перспективах выпускников.
В этот день вас ждёт живое общение с преподавателями и студентами: сможете задать любые вопросы, услышать истории из первых уст и понять, насколько вам подходит атмосфера нашего Института.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Ждём всех 24 октября в 11:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Аткарская) и надеемся, что в этот день вы найдёте для себя много интересного и полезного!
Приёмная комиссия ПИУ РАНХиГС на связи:
- по электронной почте: priem-piu@ranepa.ru
- по номеру телефона: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64
- в группе Абитуриенты РАНХиГС | Саратов
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ИНН 7729050901