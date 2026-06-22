Губернатор Роман Бусаргин обратился к саратовцам по случаю Дня памяти и скорби

Глава региона Роман Бусаргин выступил 22 июня с обращением к жителям Саратовской области.



— Уважаемые ветераны, труженики тыла! Дорогие земляки!

Восемьдесят пять лет минуло с тех пор, как на нашу землю вероломно напали нацистские захватчики. Наши деды и прадеды плечом к плечу встали на защиту нашей свободы, нашего Отечества. И сегодня мы преклоняемся перед силой воли, крепостью духа и героизмом советского народа-победителя. Их единение, мужество, искренняя любовь к Родине остаются для нас примером.

Мы стараемся быть достойными преемниками своих предков. Мы храним память о тех страшных годах Великой Отечественной войны, о страданиях, выпавших на долю людей и о подвигах, совершенных вопреки всем невзгодам во имя будущего. Низкий поклон нашим ветеранам, подарившим нам право жить.

Вечная слава всем героям! Вечная память погибшим.