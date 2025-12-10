Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума

В Историческом парке «Россия – Моя история» состоялось пленарное заседание Гражданского форума Саратовской области.

В мероприятии приняли участие губернатор области Роман Бусаргин, члены регионального Правительства, представители Управления Минюста России по Саратовской области, лидеры общественных организаций, члены Общественной палаты и общественных советов муниципальных районов и округов.

Открывая пленарное заседание, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук сообщил, что в рамках Форума было организовано более 20 дискуссионных площадок по актуальным вопросам развития гражданского общества, в ходе которых были подведены результаты работы по всем ключевым направлениям деятельности Общественной палаты области в 2025 году.

«В 2025 году прошло более 60 заседаний комиссий Общественной палаты. Члены Палаты принимали участие в личных приемах граждан, работе общественных советов органов власти, рассмотрели более 70 обращений, оказывали помощь участникам СВО и членам их семей, проводили рабочие выезды в районы области», — отметил Борис Шинчук.

Особо было подчеркнуто, что по итогам года Общественная палата Саратовской области вошла в десятку лучших палат страны по показателям эффективности деятельности, а также информационной открытости.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поблагодарил членов Общественной палаты за активную гражданскую позицию. Он отметил, что социальная ориентированность проектов и инициатив Палаты полностью соответствует приоритетам как региональной, так и федеральной политики.

Опытом успешной работы на местах поделились председатели общественных советов Пугачевского, Ершовского и Ртищевского муниципальных районов.

Завершилось заседание торжественной церемонией награждения. Члены Общественной палаты были отмечены Благодарностями Общественной палаты Саратовской области, а также Благодарностями Ассамблеи народов России. Об этом информирует ТГ-канал «Политика и общество».

Ольга Сергеева