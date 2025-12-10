Стало известно о трагической гибели саратовцев на фронтах СВО

Из зоны СВО пришли скорбные известия о гибели шести жителей Саратовской области.

Погибли Шамиль Апушев из Федоровского района, Антон Попов из Пугачева и Алексей Ходунов из Красноармейска. Шамиль Апушев погиб 26 ноября в боях за Донбасс.

Подробности о судьбе Попова и Ходунова не сообщаются.Также сообщается о предстоящих прощаниях с другими погибшими. В Пугачеве сегодня пройдет прощание с Дмитрием Савиным, а завтра в Духовницком районе — с Андреем Лизуновым.Администрация Дергачевского района выразила соболезнования родным Александра Беляева. До участия в СВО он работал водителем-дальнобойщиком и был награжден медалями «Участнику СВО» и «За воинскую доблесть».

Ольга Сергеева