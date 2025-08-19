Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО

Татьяна Топилина, член Общественной палаты области высказалась об адаптации ветеранов СВО на территории региона:

«Программа «Наши герои», инициированная губернатором Романом Бусаргиным, — это важный и своевременный шаг, который не только выражает глубокое уважение к подвигам и заслугам участников специальной военной операции, но и открывает перед ними новые возможности для развития и взаимодействия с обществом. Очень ценно, что в центре внимания — не только поддержка ветеранов, но и их активное вовлечение в работу органов власти и коммерческих структур.

Участники СВО обладают уникальным опытом, который крайне востребован сегодня. Их решимость, лидерские качества, умение работать в сложных условиях могут значительно повысить эффективность принятия решений и реализации социальных проектов на региональном уровне.

Я убеждена, что «Наши герои» — это не просто социальная инициатива, а мощный ресурс для строительства сильного и сплоченного общества, в котором каждый участник СВО может реализовать свой потенциал, внести вклад в развитие родного региона и стать примером для подрастающего поколения», — отметила член палаты.

Напомним, региональная программа «Наши герои» создана по аналогии с проектом «Время Героев», объявленного Президентом России Владимиром Путиным.