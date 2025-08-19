Для саратовских школьников утвердили каникулы на новый учебный год

Министерство просвещения России утвердило единый график школьных каникул на 2025/2026 учебный год. Согласно опубликованным рекомендациям, учебный процесс начнется 1 сентября и продлится до 26 мая.

Периоды отдыха для саратовских школьников распределены следующим образом: осенние каникулы запланированы с 25 октября по 2 ноября, зимние — с 31 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля. Летние каникулы традиционно пройдут с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля. Общая продолжительность каникулярного времени в новом учебном году составит почти четыре недели.