Общественница рассказала о защите голосов избирателей

Директор фонда содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение», член Общественной палаты РФ Анастасия Шевченко-Севостьянова поделилась комментарием с редакцией.

«В дни выборов нахожусь не только в роли избирателя, но и как член штаба общественного наблюдения за выборами. Для меня это не просто формальность — это возможность быть включённой в процесс, видеть его изнутри и помогать обеспечивать его прозрачность. Я вместе с коллегами занимаюсь координацией и поддержкой наблюдателей, которые находятся непосредственно на избирательных участках», — отметила общественница.

«Наша задача — оперативно реагировать на возникающие вопросы, консультировать, фиксировать обращения и следить за тем, чтобы все процедуры соблюдались в полном соответствии с законом.На каждом участке есть независимые наблюдатели, работает Центр видеонаблюдения, есть каналы обратной связи — люди видят, что их голос защищён, а процедура прозрачна.Сегодня созданы все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно и беспрепятственно реализовать своё конституционное право избирать», — подчеркнула собеседница.