Сергей Шаров («Народный фронт»): Мы видим, как живут люди, какие проблемы их волнуют

Глава регионального исполкома Народного фронта Сергей Шаров высказался о проходящих в стране выборах.

«Мы видим, как живут люди, какие проблемы их волнуют, что уже сделано, а что требует вмешательства. Именно поэтому для меня так важно участие в выборах депутатов Государственной Думы. От того, какие люди окажутся в парламенте, напрямую зависят решения по национальным проектам, по поддержке участников специальной военной операции и их семей, по развитию регионов. Нам нужны депутаты, которые будут не просто заседать в Москве, а реально работать с запросами граждан, с инициативами общественных организаций», — подчеркнул Шаров.



Общественник также напомнил, что ОНФ ведет мониторинг реализации национальных проектов по поручению Президента Российской Федерации с 2018 года.