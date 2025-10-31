Общественники поддержали губернатора в новых подходах для строительной отрасли региона

Губернатор Роман Бусаргин озвучил новые направления развития строительной отрасли.

Новые правила требуют обязательного учета социальной инфраструктуры при строительстве жилых комплексов, обеспечивая доступ к детским садам, школам, медицинским учреждениям и удобствам транспорта. Важнейшим инструментом становится комплексный подход к развитию путем ликвидации ветхих построек и устаревших зданий, несоответствующих стандартам качества и комфорта. Для систематизации процесса развития создается Институт развития территорий, ответственный за разработку планов развития, подбор участков, реализацию проектов и соблюдение всех необходимых норм.

Герчикова Елена Зиновьевна, член Общественной палаты, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству:

«Сформулированные губернатором приоритеты развития отрасли — это четкий и единственно верный ориентир для развития всего строительного комплекса региона. Курс на комплексное развитие территорий — это наш ответ на проблемы прошлого и инвестиция в будущее. Больше не допускается ситуации, когда жители остаются без школ, детских садов и поликлиник. Сегодня главная задача — создавать комфортную, современную городскую среду с полным набором социальной инфраструктуры. Именно на это нацелены новые правила и создаваемый Институт развития территорий. Это практическая реализация принципа «развитие ради людей», который губернатор определил как основополагающий. Такой подход не только повысит качество жизни наших граждан, но и создаст новые, прозрачные и долгосрочные возможности для ответственного бизнеса, готового работать на благо региона».