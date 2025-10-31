Саратовский филиал «Т Плюс» повысит надежность теплоснабжения для 60 объектов

«Т Плюс» проведет замену участков тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 на улицах Ст. Разина и Б. Горной.

На этих участках уже начаты подготовительные работы: для безопасности граждан установлены ограждения, подготовлены все необходимые материалы. Оперативную информацию о ходе работ жители могут получать на официальных страницах ВКонтакте и Teлеграм-канале.

Решение о замене было принято после контрольного осмотра трубопровода. За последние несколько месяцев на нем было выявлено множество дефектов, что требует незамедлительной замены. Плановые работы согласованы с администрацией города.

«Мы вынуждены были принять непростое решение о замене трубы в осенне-зимнее время из-за ее критического состояния. Благодаря использованию передовых технологий, мы можем выполнить эту работу, не доставляя значительных неудобств жителям района. Задача сложная, но мы уверены в своих силах. Для нас принципиально важно, чтобы в домах наших потребителей всегда было тепло и уютно», — отмечает директор Саратовского филиала «Т Плюс» Андрей Гусятников.

Важно отметить, что данные работы синхронизированы с реализацией проекта по строительству скоростного трамвая по ул. Б. Горной (в районе Сенного рынка).

Несмотря на то, что работы будут проводиться в период низких температур наружного воздуха, это никак не скажется на процессе и качестве. Все объекты будут обеспечены горячим водоснабжением и отоплением через временный трубопровод, который будет построен и заизолирован.

Мероприятия будут проводиться в рабочее время, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

В ходе ремонта будет заменено 2132 метра тепломагистрали диаметром 720 мм. Новая труба будет оснащена пенополиуретановой изоляцией с системой оперативного диспетчерского контроля. Благодаря применению современных технологий, срок службы такой трубы составляет не менее 30 лет.