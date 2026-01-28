Общественники поддержали выделение 50 млн на демонтаж старых домов в Энгельсе

Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе — значимое решение.

«Губернатор Роман Бусаргин объявил о том, что на заседании областной думы были поддержаны поправки в региональный бюджет о выделении средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе. В сложившихся реалиях сегодняшнего дня это очень важное решение.

Приятно радоваться за наших горожан, которые смогли значительно улучшить свои жилищные условия и получили современные квартиры в новостройках. Только на территории Летного городка расселено 30 аварийных домов. На демонтаж этих домов и дальнейшую очистку земельных участков по поручению Романа Викторовича Бусаргина Энгельсу дополнительно было выделено 50 млн рублей из регионального бюджета. Сегодня там уже активно ведется обустройство экопарка также при поддержке губернатора.

Поэтому важно в текущем году завершить демонтаж уже снесенных домов, чтобы была возможность дать территориям под этими домами вторую жизнь. Такая поддержка дорогого стоит», — отметила Наталия Ляхова, председатель ТОС «Летка».

«Решение о выделении средств на снос расселённых домов — это значимый шаг вперёд, который позволит освободить территории для нового строительства и развития инфраструктуры, улучшить условия проживания наших граждан.

Подобные инициативы способствуют повышению качества жизни населения, созданию комфортных условий для будущих поколений и поддержанию достойного облика нашего города. Благодаря такой позиции власти каждый уголок Энгельса станет современнее и благоустроеннее, а, значит, удобнее для людей», — поделился председатель Общественного совета Энгельсского муниципального района, Василий Буцких.