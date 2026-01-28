«Код успеха» для муниципалитетов: представители власти, науки и местного самоуправления Саратовской области обсудили лучшие практики

На площадке Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся круглый стол «Код успеха: открытый диалог о лучших муниципальных практиках», посвященный вопросам межнационального мира и согласия.

Мероприятие, организованное Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области», собрало представителей органов местного самоуправления, региональной власти и научного сообщества для открытого диалога.

В рамках круглого стола обсуждался опыт муниципальных образований Саратовской области, представленных на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Своими кейсами поделились муниципалитеты – участники конкурса прошлых лет.

Эксперты Проектного офиса муниципальных образований Саратовской области «Проектный навигатор» Ассоциации, преподаватели ПИУ РАНХиГС, доценты Максим Мокеев и Оксана Тэйслина в своих выступлениях обобщили опыт участия муниципалитетов в конкурсе и озвучили рекомендации по подготовке конкурсных заявок на 2026 год.

Особое внимание в рамках круглого стола было уделено правильному оформлению заявки и доказательству ее социального эффекта, активизации участия муниципальных образований Саратовской области в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия», актуальной в Год единства народов России, подготовке проектов для участия в Премии «Служение» в новой номинации «Единство народов – сила страны».

Участникам напомнили о ключевых федеральных грантовых конкурсах (Фонд Президентских грантов, ПФКИ) и возможностях получения методической помощи, о консультациях муниципальных команд Проектным офисом Ассоциации по всем вопросам, связанным с участием в конкурсах.

В завершение встречи Людмила Жуковская, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», обратилась к участникам:

«Для современного муниципалитета участие в конкурсах – это не дополнительная нагрузка, а способ «включиться в систему» государственной поддержки, получить деньги, экспертизу и признание. Это механизм перехода от «латания дыр» к планомерному развитию с привлечением внешних ресурсов и компетенций, что в итоге напрямую ведет к повышению качества жизни жителей».