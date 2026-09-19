Общественные наблюдатели подтверждают легитимность выборов в регионе по итогам первого дня голосования

В области начался второй день трехдневного голосования.

По словам заместителя председателя Общественной палаты региона, руководителя юридической группы Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Юлии Михайловой, первый день прошел в штатном режиме — нарушений, ставящих под сомнение легитимность процесса, зафиксировано не было.



«На горячую линию штаба общественного наблюдения поступали сообщения от наблюдателей, находящихся непосредственно на избирательных участках. В основном это были вопросы организационного и процедурного характера — например, о порядке работы с документацией, оформлении отдельных актов, трактовке отдельных положений регламента.



По каждому обращению наша юридическая группа оперативно давала разъяснения и предоставляла консультации, опираясь на действующее избирательное законодательство. Все ситуации были разобраны и успешно урегулированы — без эскалации и без нарушений прав участников процесса.



Это подтверждает, что система общественного контроля работает эффективно: есть каналы связи, есть компетентная поддержка, есть прозрачность. Будем продолжать внимательно следить за ходом голосования во второй и третий дни — чтобы каждый этап оставался открытым, понятным и строго соответствующим закону», — подчеркнула общественница.