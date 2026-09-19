Суд в Саратове разрешил спор о поддельных часах Rolex с «Авито»

Первый кассационный суд в Саратове обязал вернуть деньги за поддельные часы Rolex, купленные на маркетплэйсе.

Поставлена точка в споре о продаже копий брендовых наручных часов. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Как следует из материалов дела, в конце 2023 года житель Московской области приобрел на сайте «Авито» двое наручных часов, позиционировавшихся под брендом Rolex. Стоимость покупки составила 110 тысяч рублей за одни часы и 150 тысяч — за другие. Однако после получения товара покупатель внимательно осмотрел изделия и обнаружил, что они являются поддельными.

В январе 2024 года мужчина потребовал от продавца вернуть деньги, но получил отказ. Спор перешел в судебную плоскость.

Суд первой инстанции отклонил иск покупателя, однако апелляционная инстанция встала на его сторону, постановив вернуть истцу деньги, а сами часы передать продавцу. В 2026 году эту позицию подтвердил Первый кассационный суд.

Ольга Сергеева