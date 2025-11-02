Общественные организации региона продолжают помогать фронту

Ко Дню народного единства представители общественных организаций и движений области собрали очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает региональное министерство внутренней политики, члены Базарно-Карабулакского станичного казачьего общества области доставили в 68-ой полк 150-ой дивизии два высокопроходимых мотоцикла, fpv-дроны, продукты питания, а также лес для постройки блиндажей.

Региональный исполнительный комитет Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области доставил для военнослужащих на разных направлениях транспортные средства и запчасти, наборы инструментов для машин, сварочные аппараты, маски и электроды, портативные аккумуляторы, газовые баллоны и переносные газовые плитки, шуруповерты и бензопилы, детекторы дронов.

Казаки Саратовской казачьей общины имени атамана Ермака Тимофеевича Всевеликого Войска Донского оказали гуманитарную помощь 71-ому самоходно-артиллерийскому полку, 102-ому мотострелковому полку и 68-ому танковому полку 150-ой дивизии. В состав гуманитарной помощи вошли теплые вещи, консервы, продукция длительного хранения, строительные материалы, а также письма подготовленные учащимися младших классов.

Активистки проекта «Женское движение Единой России», женсовета и члены волонтерской группы «Краснопартизанская семья» в зону спецоперации отправили гуманитарный груз весом более 2 тонн. В этот раз военнослужащим были направлены маскировочные сети, блиндажные свечи, питьевая вода, а также продукты питания.

Подготовила Ольга Сергеева