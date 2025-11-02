Активисты Саратова выступают за скорое строительство новой школы

В Саратове прошла череда одиночных пикетов, участники которых поддержали идею возведения новой школы в Ленинском районе.

Жители города собрались в разных частях Саратова с лозунгами, выражающими желание увидеть новое учебное учреждение.

Одна из участниц акции привлекла внимание в самом центре города. Она ясно обозначила свою позицию, подняв плакат с надписью: «Стройте быстрее школу!».

Еще одного активиста видели рядом со сквером в Ленинском районе. Мужчина с аналогичным транспарантом подчеркнул важность скорого открытия современной образовательной площадки.

Другой участницей стала ещё одна жительница Саратова, поддержавшая инициативу местных властей ликвидировать дефицит мест в школах путем сооружения нового учебного заведения.

Напомним, 30 октября губернатор Роман Бусаргин посетил строительную площадку школы на 1100 учеников в Ленинском районе, где провёл планёрку. Губернатор отметил, что все нужные строительные материалы уже закуплены и находятся на площадке. Для обеспечения эффективности работ на таком крупном объекте предполагается использование двух-трех башенных кранов.