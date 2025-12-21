Общественный наблюдатель рассказала о ходе строительства школы в Молодежном

В настоящее время на строительной площадке новой школы на 1100 мест близятся к завершению земляные работы, продолжается бетонная подготовка и устройство подпорных стенок.

Также было оперативно восстановлено ограждение строительной площадки,пострадавшее от урагана, бушевавшего в прошлые выходные.

Об этом рассказала общественный наблюдатель Анастасия Морозова, которая старается каждую неделю делиться актуальной информацией о ходе работ.

«Это не просто здание: это будущее наших детей, место, где они будут получать знания, находить друзей и раскрывать таланты», — поделилась своим мнением о роли новой образовательной организации Анастасия Морозова.