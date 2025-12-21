Студенческий медиацентр саратовского вуза стал лауреатом Всероссийской премии

В Москве состоялась церемония награждения Всероссийской премии студенческих медиа «МедиаЛидер‑2025», которая была организована министерством науки и высшего образования РФ.

Данная премия направлена на поддержку сообщества студенческих СМИ с целью объединения и продвижения лучших практик создания и популяризации молодежного контента о науке и высшем образовании, а также об общественно‑политической и патриотической повестке.

В этом году на конкурс было подано 350 заявок в пяти профильных номинациях. В финал прошли всего 17 вузовских проектов.

В главной номинации премии — «Лучшее студенческое медиа – 2025» — победителем был признан студенческий медиацентр Саратовской государственной юридической академии SM Production.

Кроме того, II место в номинации «Популяризация науки и технологий» завоевал медиапроект SM Production «Космическое касание».

Стоит отметить, что одним из ведущих торжественной церемонии стал и.о. начальника отдела информации и цифровых образовательных проектов информационно‑издательской службы СГЮА, аспирант кафедры земельного и экологического права Артем Шамшорик.

«Поздравляем наших ребят! Их оригинальные медиапроекты — яркий пример того, как студенческая молодежь создает качественный, актуальный и вдохновляющий контент», — отметили успех саратовских студентов в телеграм-канале СГЮА.