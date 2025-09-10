Общежитие СГМУ с тараканами сравнили с бомжатником

Родители студентов Саратовского медуниверситета просят обратить внимание на антисанитарные условия проживания в общежитии № 1 вуза.

Жалоба появилась в чате ТГ-канала регионального Министерства образования.

— Это просто бомжатник и клоповник, ребенку дали комнату, я понимаю бесплатно и все такое, должны сказать спасибо, но там просто невозможно жить. Сегодня приехали туда, чтобы навести порядок и заселиться, но назвать это жилым помещением невозможно. Мы-то, конечно, отмоем, покрасим стены и т.д., но в каком состоянии само помещение! 8 кв. метров на двоих, матрасы — это жесть, пружины из которых впиваются в пятую точку, а если проспать там всю ночь??? Тьма тараканов и их экскрементов, да просто не описать словами всю антисанитарию этого помещения. И вот скажите, пожалуйста, УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, куда вы смотрите, как вообще можно так халатно относиться и закрывать глаза на это??? Если будет интересно, завтра вместе с нами посетите данное помещение. Видео и фото я отправлю и в прокуратуру, и на сайт президента РФ. Это просто ПОЗОР, престижный вуз ещё называется. Ужас!!! Адрес, если что: Бахметьевская, 4, — пишет пользователь под ником ЛК, мама студента.

Комментариев от СГМУ и Минобразования пока не поступало.

В чате также доступны шокирующие видео комнаты общежития.