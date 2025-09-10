Две саратовчанки поверили в «безопасные счета» и лишились почти 4 млн

Две жительницы Саратовской области стали жертвами телефонных мошенников, лишившись в общей сложности почти 4 миллионов рублей.

Как сообщает региональное ГУ МВД, преступления совершены по классической схеме с так называемыми «безопасными счетами».

По данным правоохранительных органов, злоумышленники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, позвонили 67-летней жительнице Саратова и 56-летней жительнице Хвалынского района. Аферисты убедили женщин, что их персональные данные и сбережения находятся под угрозой, и для защиты денег необходимо перевести их на «проверенные» или «безопасные» счета.

Поверив мошенникам, жительница областного центра перевела на указанные реквизиты более 2,1 миллиона рублей. Еще 1,7 миллиона рублей потеряла жительница района.

По фактам инцидентов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.