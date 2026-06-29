Обстановка на АЗС Саратова с бензином и соляркой всё ещё напряженная

В Саратове сохраняются очереди на АЗС.

Несмотря на то, что автозаправочные станции «Роснефти» продолжают отпускать горючее по стандартным прайс-листам, автомобилисты вынуждены проводить в ожидании значительное время. Длина очередей достигает до полусотни машин, что свидетельствует о высоком спросе и стремлении водителей заправиться сразу после завоза.

Ключевую роль в формировании скоплений играет «сарафанное радио»: водители приезжают к колонкам еще до прибытия бензовоза, чтобы гарантированно получить топливо.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» читатели, на большинстве станций сети «Роснефть» и «Лукойл» наблюдается ажиотажный спрос. Однако на АЗС «Залив», расположенной перед поселком Юбилейный, ситуация спокойная — очередей нет, а бензин марки АИ-92 доступен по цене 110 рублей за литр.

Владельцы дизельных автомобилей, как правило, вынуждены стоять в общих очередях. Тем не менее, на ряде станций «Лукойла» и «Роснефти» предусмотрены отдельные колонки для солярки. Кроме того, на некоторых АЗС «Лукойла», где временно закончился бензин, дизельное топливо чаще всего остается в наличии.

Топливный рынок остается сегментированным: дефицит и очереди сохраняются на самых популярных сетях, в то время как менее известные станции предлагают топливо без задержек, но по более высокой цене.

Ольга Сергеева