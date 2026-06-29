Соцфонд сообщил саратовцам об автоматической пенсионной надбавке в 2026 году

Пенсионный фонд разъяснил порядок новых выплат для пожилых и инвалидов.

ПФР официально объявил о введении автоматических надбавок для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Доплата будет приходить на счет одновременно с основной пенсией — подавать заявления или подтверждать уход не требуется. Решение о начислении принимают в день наступления возраста или присвоения группы инвалидности.

В 2026 году размер надбавки с учетом индексации составит:— 1 413,86 руб. для получателей страховой пенсии;— 1 470,64 руб. — для пенсий по гособеспечению.

Кроме того, указанным категориям автоматически удвоят фиксированную часть страховой пенсии.

Ольга Сергеева