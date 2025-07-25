В Саратове при поддержке Женского движения «Единой России» объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва газа на Блинова.

Нужны:

-Предметы личной гигиены (Мыло, шампунь, зубная паста и щётки, салфетки влажные и простые, бритвенные принадлежности, гигиенические принадлежности, полотенца, дезинфицирующие средства, антисептики)

-Питьевая вода бутилированная (0.5 л, 1.5 л, 5 л)

-Постельное белье, одеяла, подушки

-Одежда и обувь, мужская, женская (в том числе детские)

Сбор по адресу: Саратов, ул. Вишневая 10, офис ИД «Волга-Медиа»