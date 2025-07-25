Число жертв взрыва в доме Саратова возросло до четырех

При разборе завалов разрушенного взрывом газа дома на улице Блинова спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

По последним данным ГУ МЧС, в итоге число жертв трагедии увеличилось до четырех человек.

В то же время спасателям удалось установить контакт с мужчиной, который находится под завалами на восьмом этаже. С помощью автолестницы сотрудники МЧС поддерживают с ним связь, стараясь не дать пострадавшему потерять сознание.

Мужчина надышался пыли и просит воды. Спасатели оценивают ситуацию, чтобы найти безопасный способ его эвакуации. Основное препятствие — поврежденная несущая стена.