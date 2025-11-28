Очевидцы сняли спокойную обстановку в Саратове в момент атаки беспилотников ВСУ

В Саратове в штатном режиме прошло оповещение населения из-за угрозы украинских беспилотников.

В ночь на 28 ноября в областном ценре снова было задействовано штатное оповещение населения. В городе работали сирены, а через систему громкоговорящей связи транслировались рекомендации для граждан укрыться в безоопасных местах.

Ранее губернатор Роман Бусаргин проинформировал о введении повышенной готовности экстренных служб. Действия всех систем и служб осуществлялись в плановом режиме, что обеспечило организованность и порядок.

По данным источников, средствами противовоздушной обороны был обеспечен контроль за воздушной обстановкой. Ситуация в городе оставалась под полным контролем. Об этом говорят и кадры в соцсетях, на которых улицы города безлюдны, паники среди жителей нет. Многие в это время просто спокойно спали, — коментируют ситуацию горожане в соцсетях.

Ольга Сергеева