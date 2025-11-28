В Саратове 13-летнюю девочку насмерть сбил на «зебре» водитель под наркотиками

В Саратове завершено расследование в отношении 24-летнего Данияла Шихтаимова, обвиняемого в смертельном наезде на подростка на пешеходном переходе.

После ДТП он скрылся с места происшествия.

В ходе следствия установлено, что 27 мая обвиняемый, управляя автомобилем «Лада Веста», сбил на «зебре» 13-летнюю девочку, которая скончалась на месте. Позднее транспортное средство с повреждениями было обнаружено на новой набережной.

Первоначальное обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оставлении места ДТП было ужесточено после выяснения, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ольга Сергеева