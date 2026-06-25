Очистка пруда в Городском парке Саратова выполнена на 40%

В Саратове активно продолжаются работы по благоустройству Городского парка — особо охраняемой природной территории регионального значения.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, из центрального пруда уже вывезено порядка 1,5 тысячи кубометров донных отложений, завершено 40% запланированных мероприятий.

Инициатива реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Заиливание пруда шло десятилетиями: донные отложения накапливались, подводные родники забивались, вода начинала цвести и приобретать неприятный запах. Очистка позволит не только вернуть водоёму прежнюю глубину, но и восстановить естественную циркуляцию воды.



Параллельно ведутся работы по благоустройству парковой зоны. Установлены 104 фонарных столба, в ближайшее время начнут убирать старый асфальт и прокладывать новые пешеходные дорожки. Система полива будет работать в автоматическом режиме, а фильтрованная вода — возвращаться обратно в пруд. Генподрядчик намерен опередить график и сдать объект 31 августа 2026 года. Экологическую очистку водоёма планируют завершить к концу июля.

После завершения работ в пруду планируют запустить рыбу (карасей и толстолобиков, которые поедают водоросли) и установить фонтаны-аэраторы для насыщения воды кислородом.

Работы по восстановлению водных объектов региона ведутся в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева