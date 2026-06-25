Вокруг Саратова появится лесной пояс: губернатор поручил начать высадку осенью

По поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в ближайшие два-три года вокруг Саратова появится сплошной лесной пояс.

Соответствующее задание глава региона дал на заседании Правительства Саратовской области при участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Как сообщил министр Константин Доронин, на лесовосстановление в 2026 году предусмотрено 25 миллионов рублей, область прирастёт 4 тысячами гектаров леса. На сегодняшний день новые леса уже появились на площади 1,9 тысячи гектаров, оставшиеся территории предстоит засадить до 30 ноября. Посадочный материал готовят 13 лесных питомников и питомник национального парка «Хвалынский».

Губернатор обратил внимание на пустующие участки Кумысной поляны, в том числе со стороны Волгограда. Власти планируют засадить эти территории, чтобы создать непрерывный зелёный щит вокруг областного центра. Минэкологии уже проводит инвентаризацию земельных участков для подбора подходящих территорий.

«Раньше любили ёлки на Новый год массово рубить. А сейчас эту практику прекратили. И у нас ежегодно на 40 квадратных километрах высаживаются леса», — подчеркнул Роман Бусаргин. Глава региона также призвал глав районов активнее включиться в работу по лесовосстановлению, назвав это «реальной возможностью сделать свою территорию более лесистой».

Работа ведётся в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева