Одностороннее движение введут на Державинской в Юбилейном

Схема изменится до 11 сентября для повышения безопасности.

В посёлке Юбилейный Волжского района на участке улицы Державинской от Ларионова до Шевыревской вводится одностороннее движение. Соответствующие знаки установят до 11 сентября. В мэрии пояснили: это продолжение комплекса мер по оптимизации улично-дорожной сети. Изменения направлены на повышение пропускной способности и безопасности движения.

Водителей просят заранее учитывать новую схему при планировании маршрута и строго соблюдать требования дорожных знаков.

Ольга Андреева