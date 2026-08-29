В селе Новые Выселки Калининского района завершается капитальный ремонт школы.

В рамках нацпроекта обновлено здание, где не было капремонта со дня постройки в 1963 году. Отремонтированы кабинеты и коридоры, благоустраивается территория. Кроме того, в школе появились собственные столовая и пищеблок.

«Важно, чтобы питание для детей готовили ваши школьные повара. А не коммерсанты, главная цель которых — получить прибыль», — напомнил депутат Госдумы Николай Панков.

Свой вклад в капремонт школы внесло и социально ответственное сельхозпредприятие. Николай Панков посетил расположенную в селе роботизированную молочную ферму, отметив профессионализм сотрудников. По словам коллектива, одной из главных проблем на предприятии остаётся нехватка кадров.

«Было бы правильно открыть в сельской школе агроклассы, чтобы больше детей выбирали профессию, связанную с сельским хозяйством», — цитирует депутат Макс-канал «Помощники Панкова» в МАКС».