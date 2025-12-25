Официальная инфляция в саратовском регионе снизилась до 7,6%

В ноябре годовая инфляция в Саратовской области снизилась до 7,6%, при этом месячный рост потребительских цен составил 0,6%.

Об этом сообщило региональное отделение Банка России.

Цены в основном выросли из-за подорожания продуктов: овощей (с переходом на тепличное выращивание) и куриных яиц. При этом сахар подешевел благодаря запасам и новому урожаю.

Снижение отмечено по некоторым непродовольственным товарам: смартфонам и телевизорам (на фоне укрепления рубля), а также автомобильному топливу (из-за роста производства и сезонного падения спроса).

Годовая инфляция в целом по России сократилась до 6,6%, — отметили в ведомстве.

Ольга Сергеева