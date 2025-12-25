Саратовским застройщикам стало невыгодно возводить новое жилье

Саратовские застройщики заявили, что в текущих экономических условиях строительство многоквартирных домов становится всё менее выгодным.

Основными причинами они называют высокие банковские ставки по кредитам (до 24% годовых), значительное снижение покупательского спроса после исчерпания потенциала обычной ипотеки, а также резкий рост цен на строительные материалы. Дополнительной проблемой стал дефицит трудовых ресурсов из-за низкой безработицы.

По мнению экспертов, эти факторы одновременно увеличивают себестоимость строительства и сокращают спрос на новое жильё. Ситуация затронула и рынок индивидуального жилищного строительства, но в меньшей степени.

Прогнозируется, что в Саратовской области вряд ли удастся достичь планового показателя в 1 миллион квадратных метров жилья по итогам года.