Официальный визит председателя ГД Вячеслава Володина в КНДР: итоги

По прибытии в Пхеньян Вячеслава Володина тепло встретили руководство Президиума Верховного народного собрания и представители МИД КНДР.

В дружественной атмосфере состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

Вячеслав Володин обсудил с председателем Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ новые форматы межпарламентского взаимодействия России и Кореи.

Председатель ГД принял участие в торжественном собрании, приуроченном к 80-летию Освобождения Кореи от японского колониального господства. Мероприятие завершилось патриотическим концертом. Корейские артисты и творческие коллективы исполнили песни в том числе на русском языке.

На Советском мемориальном кладбище и у монумента Освобождения в Пхеньяне делегация ГД во главе с Вячеславом Володиным почтила память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи. Председатель ГД поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за уважение к общей истории.

В Пхеньяне выступили российские артисты. Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил им признательность за концерт, который внес вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы, — сообщает пресс-служба Госдумы.