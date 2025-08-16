Фестиваль «Казачий разгуляй на Хопре» собрал коллективы из 7 регионов России

В Балашове Саратовской области состоялся юбилейный Х Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре».

Фестиваль проводится с 2012 года и является крупным культурным событием, широко известным за пределами Саратовской области.

В этом году фестиваль был организован при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области, на средства областного гранта для некоммерческих организаций.

Главная цель фестиваля — сохранение богатейших традиций российского казачества, знакомство широкой публики с культурой, искусством и бытом русского народа.

«Казачий разгуляй на Хопре» проходил два дня, 15 и 16 августа. В первый день в рамках фестиваля в семи муниципальных образованиях Балашовского района свои концертные программы представили конкурсанты — творческие коллективы из Саратовской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Воронежской, Липецкой, Волгоградской областей и Республики Мордовия.

Во второй день в парке имени Куйбышева города Балашова работали интерактивные зоны и площадки. Гостям праздника представили выступления по джигитовке и фланкировке, мастер-классы по владению шашкой. Желающие окунулись в традиционный быт российских казаков, посетили импровизированный «казачий городок» и смогли оценить изделия местных умельцев на выставке-ярмарке народных промыслов.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая обратилась к участникам фестиваля:

-«Казачий разгуляй на Хопре» в который раз подтверждает статус одного из ведущих культурных событий Поволжья. Благодаря фестивалю, его участники и зрители имеют возможность сохранения богатства казачьих традиций и уклада жизни российского казачества.

Юбилейные мероприятия завершились ярким гала-концертом и торжественной церемонией награждения участников фестиваля.

Светлана Зубрицкая вручила Благодарственные письма министерства активистам казачьего движения, отметив, что многие века казаки стояли на защите Отечества, и сегодня современные казаки остаются верны своим корням, демонстрируя пример стойкости духа и глубокой привязанности к родной земле.

По оценкам организаторов, количество зрителей и участников фестиваля превысило пять тысяч человек, что в очередной раз свидетельствует о высоком интересе и популярности культурно-исторического события.

Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона.