Саратовские охотники могут зарегистрироваться на добычу пернатой дичи

Комитет охотничьего хозяйства начал выдачу разрешений на пернатую дичь.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства начал оформление разрешений на добычу пернатой дичи. Документы выдаются на конкретный район без ограничений по угодьям, но комбинировать несколько районов в одном заявлении нельзя. Получить разрешение через МФЦ невозможно — только лично в комитете или по почте с указанием адреса доставки.

При подаче заявления необходимо указать суточные лимиты: для перепела — 12 особей, для серой куропатки — 4. Без этих данных заявление отклонят. На остальные виды лимиты не установлены.

Сезон открывается 25 июля охотой на болотно-луговую дичь (бекас, чибис) с собаками и продлится до 30 ноября. С 5 августа можно охотиться на боровых, степных и полевых птиц (куропатка, перепел, вальдшнеп) с собаками до 1 января. Водоплавающая дичь с собаками доступна с 22 августа по 30 ноября. Без собак охота на те же виды стартует 22 августа, а на боровую дичь разрешена до 31 декабря.

Подать заявление можно лично, по почте или через «Госуслуги». Госпошлина — 650 рублей за одно разрешение. Инструкции размещены на официальных каналах комитета.

Ольга Сергеева