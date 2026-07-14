В Саратовской области подвели итоги акции «Чистый берег»: собрано более 5 тонн мусора

В Саратовской области завершилась масштабная экологическая акция «Чистый берег», в рамках которой волонтёры и неравнодушные жители очистили прибрежные зоны рек и водоёмов от мусора.

Инициатива реализована при поддержке Правительства Саратовской области и при участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Акция проходила в течение двух недель июля и охватила 15 муниципальных районов области. Участники собрали более 5 тонн отходов: пластиковые бутылки, пакеты, стекло, покрышки и крупногабаритный мусор. Наиболее загрязнёнными оказались берега Волги в районе Энгельса и Саратова, а также реки Хопёр в Балашовском районе. Весь собранный мусор вывезен на полигоны для захоронения, а пригодное для переработки вторсырьё направлено на утилизацию.

Организаторы отметили, что акция стала самой массовой за последние годы — в ней приняли участие более 800 человек, включая школьников, студентов, представителей общественных организаций и местных администраций. В рамках акции также проводились экоуроки и мастер-классы по раздельному сбору мусора, что способствует формированию экологической культуры среди населения.

Мероприятие проведено по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, который неоднократно подчёркивал важность вовлечения жителей в природоохранную деятельность. Работа по очистке водных объектов и сохранению экосистемы Волги и других рек ведётся в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева