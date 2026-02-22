Около 10 мощных взрывов прогремело над Энгельсом и Саратовом, работает ПВО

Жители Саратова и Энгельса сообщают в соцсетях о серии взрывов в небе.

Ночью 22 февраля над двумя крупными городами Саратовской области прозвучало около десятка громких хлопков. По предварительным данным Telegram-канала SHOT, средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов.

Очевидцы рассказывают, что звуки взрывов начали раздаваться примерно в час ночи. В южной части Саратова насчитали до 10 хлопков, от которых сработали автомобильные сигнализации. Над Энгельсом грохотало меньше. Местные жители также заметили две яркие вспышки в районе Волги — предположительно, ПВО уничтожало цели на подлете к городам.

По информации очевидцев, сбито уже несколько вражеских дронов. В настоящее время в городах воют сирены, оповещающие об опасности. Официальных данных о пострадавших или разрушениях от властей пока не поступало.

Наталья Мерайеф