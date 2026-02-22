В Госдуму внесли законопроект о выезде детей трудовых мигрантов из страны в 18 лет

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничениях для трудовых мигрантов.

Документ вводит запрет на выдачу патента иностранцам с доходами ниже прожиточного минимума. При расчете будут учитывать средства на самого мигранта и каждого члена его семьи, находящегося на его иждивении в России. Регионы смогут применять повышающие коэффициенты.

Кроме того, дети мигрантов смогут находиться в стране только на время действия патента родителя и при условии уплаты им фиксированного авансового платежа по НДФЛ на каждого ребенка. По достижении 18 лет им придется в течение месяца либо получить собственный патент, либо покинуть Россию.

Исключения составят граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также иностранцы, впервые оформляющие патент или работающие у физических лиц. Об этом сообщили в ГД.

Ольга Сергеева